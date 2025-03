Tramezzani: “Conte si espone sullo scudetto, il Napoli può giocarselo fino alla fine”

Paolo Tramezzani, allenatore dell’Yverdon, ha commentato a Radio Marte le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sulla lotta scudetto del Napoli.

«È abbastanza un inedito sentire da Conte, pubblicamente, che il Napoli c’è, se vuole, nella lotta per lo scudetto. Ha capito che, male che vada, non lo vince, visto che non c’è e non c’era obbligo di vittoria del titolo. Ma se lo vince… È una novità questa di Conte: tali messaggi, uno come lui li manda normalmente alla squadra in privato, stavolta si è esposto e questo può essere benefico».

Tramezzani ha poi analizzato la corsa al titolo: «L’Inter deve vincerlo, la Juventus avrebbe dovuto vincerlo, invece il primo Napoli di Antonio, dopo la scorsa stagione disastrosa, sta già facendo una stagione straordinaria. Il Napoli non è favorito, ma ha tutto per giocarsi il campionato sino al termine».

Infine, un commento sulla Juventus: «Per la posizione in classifica che ha, è in corsa per lo scudetto. Per quanto espresso a livello di gioco, però, la vedo un passo indietro rispetto a Inter e Napoli. Poi c’è da analizzare quanto le squadre possono ancora crescere».