Scudetto Napoli: Kvaratskhelia in lacrime, la reazione di Meret – VIDEO

Kvaratskhelia piange per la vittoria dello Scudetto del Napoli: la reazione di Meret nel post partita con l’Udinese.

Khvicha Kvaratskhelia, il giovane talento georgiano del Napoli, non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la vittoria dello Scudetto, che è finalmente tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni con un pareggio d’oro conquistato sul campo dell’Udinese. Le emozioni sono esplose nello spogliatoio della Dacia Arena, dove il numero 77 della squadra partenopea si è seduto su una panca e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio e commovente.

SCUDETTO NAPOLI, KVARATSKHELIA PIANGE: LA REAZIONE DI ALEX MERET

Il compagno di squadra Alex Meret, vedendolo Kvaratskhelia così scosso, ha cercato di consolarlo e di sostenerlo, accovacciandosi accanto a lui, pronunciando alcune parole di conforto e abbracciandolo calorosamente.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha poi elogiato le prestazioni di Kvaratskhelia nel corso della stagione, definendolo un elemento determinante per il successo del Napoli. Il giovane georgiano, infatti, è stato protagonista in molte partite, dimostrando di essere un calciatore pacato ma decisivo sul campo.

“E’ arrivato ed ha subito vinto lo Scudetto. Si merita questo titolo per tutto ciò che ha fatto. Al suo primo anno di Serie A è stato determinante in tante partite. Ragazzo pacato, ma che in campo ti dà una grossa mano”.

La vittoria dello Scudetto rappresenta per Kvaratskhelia un traguardo impensabile solo pochi mesi fa, quando ha scelto Napoli come sua destinazione. Ma grazie alla grande unione del gruppo, guidato dal tecnico Luciano Spalletti, il giovane talento ha potuto realizzare il suo sogno e festeggiare con i compagni questa importante conquista.

Di seguito il video: