Scudetto Napoli: lo spogliatoio azzurro esplode di felicità – VIDEO

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della storia. Un trionfo di felicità nello spogliatoio azzurro al termine della sfida con l’Udinese.

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della sua storia e l’atmosfera nello spogliatoio dopo la vittoria è stata indescrivibile. La squadra guidata da Spalletti ha ottenuto 25 vittorie, 5 pareggi e solo 3 sconfitte, numeri che la confermano come dominatrice assoluta del campionato. Il titolo è stato ottenuto grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese, con un gol decisivo di Victor Osimhen, che ha portato i partenopei in paradiso.

SCUDETTO NAPOLI: UNA GIOIA INCONTENIBILE NELLO SPOGLIATOIO AZZURRO

Nello spogliatoio azzurro i giocatori del Napoli hanno dato il via ad una festa indimenticabile, con spumante, balli e canti. Tra i più scatenati c’è stato proprio Osimhen, autore del gol che ha regalato il titolo ai partenopei con il suo gol all’Udinese. Alcuni giocatori, invece, non hanno trattenuto le lacrime per la grande emozione. Le immagini di questa festa ricordano quelle delle vittorie degli Scudetti ai tempi di Diego Armando Maradona.

La stagione fantastica del Napoli è stata premiata con questo meritato Scudetto, che rappresenta un traguardo importante per la squadra partenopea. Adesso i calciatori possono finalmente godersi la vittoria e la gioia di aver riportato la squadra al successo dopo 33 anni.

Fonte video: Gianluca Di Marzio TV