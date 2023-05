Napoli, trionfo storico! De Laurentiis esulta per lo Scudetto: “Abbiamo vinto tutti insieme”

Lo Scudetto torna finalmente a Napoli dopo 33 anni. Le parole di gioia del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli si laurea ufficialmente Campione d’Italia alla trentatreesima giornata della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A, grazie al pareggio per 1-1 contro l‘Udinese. Dopo la partita, il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, si è rivolto direttamente da bordocampo ai tifosi presenti allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta, addobbato con maxi schermi per seguire la sfida alla Dacia Arena, con grande entusiasmo e gioia per il traguardo raggiunto.

FESTA SCUDETTO NAPOLI: LE PAROLE DI GIOIA DI AURELIO DE LAURENTIIS

Aurelio De Laurentiis, al termine della gara, ha preso il microfono e si è rivolto ai supporter del Napoli presenti, lanciando loro un messaggio. “Grazie – ha esordito il patron – grazie a tutti. Mi avete sempre detto: ‘Noi vogliamo vincere’. Ed abbiamo vinto. Abbiamo vinto! Tutti insieme! E adesso, domenica, contro la Fiorentina, ci ritroveremo tutti qua per la grande festa. Grazie forza a tutti quanti”.

Il presidente ha inoltre elogiato il tecnico Luciano Spalletti, che ha guidato la squadra verso la vittoria, sottolineando che ripartiranno con lui per cercare di conquistare altri successi. “Questo è solo l’inizio di un progetto che non si ferma mai. Ci ripartiamo con Spalletti, che ci ha portato al traguardo e ci darà la spinta giusta per il futuro”, ha aggiunto.

Infine De Laurentiis ha dedicato lo Scudetto ai tifosi del Napoli, che hanno sostenuto la squadra durante tutto il percorso che ha portato alla vittoria del titolo. “Questo Scudetto è anche il risultato di tanti anni di lavoro e sacrifici di grandi giocatori che hanno fatto la storia del club azzurro, come Koulibaly, Cavani, Lavezzi, Quagliarella e Higuain. Non abbiamo rimpianti”, ha concluso.