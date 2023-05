Udinese-Napoli, mega rissa tra tifosi: ultras friulani provocano i tifosi azzurri – VIDEO

Il Napoli trionfa sul campo dell’Udinese e conquista il terzo Scudetto della storia. Ma alla Dacia Arena si consuma l’ennesima vergogna.

Tantissima felicità per il terzo Scudetto della storia partenopea conquistato dal Napoli sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. 25.000 persone ad assistere al trionfo azzurro con un numero addirittura maggiore alla stadio Diego Armando Maradona, attrezzato per l’occasione con otto maxi schermi che hanno permesso ai supporters partenopei di rimanere ‘vicini’ alla squadra nel loro tempio più bello. Ma non sono mancati episodi di vergogna.

UDINESE-NAPOLI: ENNESIMO EPISODIO VERGOGNOSO TRA TIFOSI

Ultras dell’Udinese hanno aggredito i tifosi del Napoli al termine della partita: vergogna sul campo. La festa per la vittoria dello scudetto del Napoli è stata interrotta dall’irruzione degli ultras dell’Udinese, che hanno attaccato i tifosi avversari mentre questi erano in campo a festeggiare. Le prime immagini apparse sui social mostrano gli ultras dell’Udinese scatenare la violenza, andando a scontrarsi con i tifosi del Napoli, intenti a festeggiare in modo pacifico. La polizia è stata costretta ad intervenire per sedare gli scontri e far disperdere i violenti. Ciò ha causato una corsa generale verso gli spalti per trovare rifugio e evitare ulteriori cariche. Questi atti di violenza sono stati un’inaspettata e triste fine ad una giornata sportiva che avrebbe dovuto essere solo di festa.

Di seguito il video: