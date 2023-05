Napoli ufficiale il terzo scudetto: quattro maggio 2023, la nuova data dopo il dio Maradona

Il Napoli in data quattro maggio 2023 vince il terzo scudetto della sua storia: trentatré anni dopo Diego Armando Maradona.

Il Napoli pareggia con l’Udinese e si cuce il tricolore sul petto. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno dominato dall’inizio del campionato e riescono a vincere il titolo in Italia. Un’attesa che sembrava infinita, una festa lunga un sogno, che poteva esplodere già nel match Napoli-Salernitana, sfumata a causa del gol di Dia nel finale.

Data del terzo scudetto del Napoli: quattro maggio 2023

Il terzo titolo italiano per la SSCN, fondata nel 1926, arriva nella stagione 2022/23. Questa vittoria ha un sapore ancora più particolare per la squadra campana, perché arriva senza Diego Armando Maradona in campo. Gli azzurri senza il calciatore più forte della storia del calcio sono riusciti finalmente a vincere il tricolore, dopo averlo sfiorato più volte negli anni. Clamoroso quello fallito con Sarri nel 2018 con 91 punti in classifica.

Dopo Udinese-Napoli si devono aggiornare di nuovo gli almanacchi: la data del terzo scudetto del Napoli è il quattro maggio 2023.

Una vittoria che praticamente è stata in dubbio solo durante la prima parte del campionato, quando le squadre erano ancora tutte allo sprint di partenza. Poi la squadra di Spalletti ha fatto il vuoto e nemmeno la tanto temuta sosta per il Mondiale in Qatar ha cambiato le carte in tavoli. Il Napoli è stato padrone assoluto del campionato, tanto che in città i tifosi hanno cominciato ad esporre scudetti tricolore, bandiere e maglie con il terzo scudetto già mesi prima la conquista ufficiale del titolo.

Un grande traguardo per Aurelio De Laurentiis che dopo aver prelevato la SSCN in Serie C l’ha portata alla vittoria dello scudetto.

Rosa Napoli stagione 2022/23