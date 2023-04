Champions League: Il grande silenzio di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis non ha ancora commentato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League ad opera del Milan.

Chi si attendeva un tweet o una dichiarazione è rimasto deluso, il presidente del Napoli ha deciso di restare completamente in silenzio. Sicuramente la delusione sarà stata tanta anche per lui. In tanti avevano creduto di poter conquistare la semifinale di Champions League.

Ma nel doppio confronto con il Milan ha pesato tantissimo anche un arbitraggio discutibile, per usare un eufemismo. Proprio De Laurentiis non aveva lesinato critiche alla UEFA pochi giorni prima della sfida di Champions col Milan. Cosa che invece non è accaduta dopo l’eliminazione.

Il patron della SSCN ha deciso di non dire nulla sul rigore clamoroso non fischiato a Lozano per fallo di Leao. Ma allo stesso tempo De Laurentiis non h nemmeno lanciato un tweet per stimolare squadra e tecnico in vista della chiusura del campionato, cosa che invece spesso il presidente fa. Ovviamente questo non significa che non lo abbia fatto in privato, dato che sicuramente il presidente del Napoli sa quanto è importante avere la carica giusta per chiudere al meglio la stagione.