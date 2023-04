Sky – Lozano aveva ancora i livido del fallaccio di Leao

Hirving Lozano il giorno dopo Napoli-Milan aveva ancora i segni del fallo commesso in area di rigore da Rafael Leao.

In casa Napoli c’è grande rammarico per l’eliminazione dalla Champions League, anche per le modalità con cui è arrivata. I tifosi si sentono defraudati, perché nonostante un Napoli non proprio al meglio della condizione fisica, c’è stato comunque un confronto alla pari con i rossoneri.

Sulle due sfide pesano molto i sette errori commessi da Kovacs prima e Marciniak poi. Errori marchiani, palesemente in contrasto con il regolamento del gioco del calcio. Uno dei più evidenti è il rigore non concesso al Napoli per fallo di Leao su Lozano.

Da Sky fanno sapere che addirittura il giocatore messicano il giorno dopo il match aveva ancora il livido per il fallo che Leao aveva commesso nella sua area di rigore.