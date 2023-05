Udinese-Napoli, sui social: “Tutti cacciano una cattiveria agonistica senza precedenti”

L’Udinese conduce i giochi per 1-0 in questa prima frazione di gara contro il Napoli. Sui social svariati commenti da parte degli utenti.

Che succede al Napoli di Luciano Spalletti? E’ in corso la sfida della 33esima giornata di Serie A con l’Udinese alla Dacia Arena, ma gli azzurri sembrano ‘soffrire’ contro la squadra di Sottil che è riuscita a passare in vantaggio con un gran gol di Lovric a 13 minuti dall’inizio del fischio d’inizio.

UDINESE-NAPOLI, I COMMENTI SUI SOCIAL

Il Napoli vuole vincere lo Scudetto? Sembra un’impresa epica, dopo che la festa è stata già rimandata per mano della Salernitana che con un gran gol di Dia domenica scorsa ha rimandato la festa pareggiando i conti in seguito al vantaggio iniziale targato Olivera. Sui social impazzano i più svariati commenti che sostengono come le squadre, anche quelle ‘minori’ riescano a mettere in campo una cattiveria agonistica senza precedenti contro gli azzurri. Di seguito un commento: “Contro il #Napoli tutti cacciano una cattiveria agonistica esagerata. Giocano con fallo sistematico “Non è facile” Vediamo il 2 tempo #ForzaNapoliSempre”.

Di seguito il tweet: