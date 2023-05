Udinese-Napoli, tutto pronto. Messaggio della società azzurra

Il Napoli si prepara per il match contro l’Udinese: messaggio della società, speranze di Osimhen e curiosità su Spalletti caratterizzano l’attesa dei tifosi.

CALCIO NAPOLI. Udinese-Napoli: Tensione, Sogni e Curiosità Prima del Match Decisivo.

“Pronti per scrivere una nuova pagina della nostra favola“, è quanto appena scritto dalla SSC Napoli sui propri profili social. La società azzurra ha mostrato alcune immagini dagli spogliatoi della squadra di Spalletti ad Udine, una delle quali immortala la mascherina che Victor Osimhen indosserà nella gara contro l’Udinese. Il nigeriano vuole fortemente segnare, è a secco in campionato da marzo quando colpì il Torino nella trasferta in casa di granata.

Osimhen giocherà titolare nella gara contro l’Udinese, per lui l’imminente vittoria del tricolore è un sogno che si realizza. Quando arrivò a Napoli tra le prime cose che dichiarò era quella proprio di vincere lo Scudetto. Lui insieme ai compagni di squadra è stato splendido protagonista di questa incredibile e stupenda stagione. Victor insegue anche la vittoria del titolo di capocannoniere, per lui potrebbe essere una stagione indimenticabile.

Nell’anno dell’ultimo scudetto (1989-90) il Napoli vinse la gara di andata contro l’Udinese in casa (1-0) e poi pareggiò nella gara di ritorno a Udine (2-2, con gol di Maradona e Corradini per i campani, De Vitis e Mattei per i friulani).

Luciano Spalletti è un ex di turno: vanta infatti 117 panchine in Serie A alla guida dell’Udinese e a 64 anni e 58 giorni potrebbe diventare l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto nella Serie A a girone unico. Il mister ha spiazzato i tifosi con due mosse a sorpresa: Elmas a destra al posto di Lozano, Ndombele nel terzetto di centrocampo in luogo di Zielinski.

L’attesa cresce e il match tra Udinese e Napoli si avvicina. Tra sogni, speranze e curiosità, il popolo azzurro è pronto a sostenere la propria squadra in questa sfida cruciale per la conquista dello Scudetto.