Scudetto Napoli: “E ora come lo racconto a nonno”. Canti, balli e c’è chi porta in processione Maradona – VIDEO

Questa sera il Napoli affronterà l‘Udinese nella partita decisiva per la vittoria dello scudetto: la formazione di Spalletti e quella di Sottil scenderanno in campo alla Dacia Arena alle ore 20:45. Azzurri a caccia dell’unico punto che serve per raggiungere la matematica vittoria del tricolore.

La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva da Dazn. Sold out il Maradona dove 50mila tifosi assisteranno alla partita di Udine dai maxischermi all’interno dello stadio. Prevista anche una copertura televisiva dedicata alla festa in città in caso di successo degli azzurri.

Lo stadio Maradona in questo momento è una bolgia come testimonia l’inviato di Napolipiu.com, Domenico Vastante.

Fuori dal santuario del calcio napoletano, la città è pronta ad esplodere. Il clima si fa già caldo, con tante bandiere, trombette e cori a scaldare la serata e a colorare le strade e le piazze della città partenopea.

“E ora come lo racconto a nonno?”: un tifoso del Napoli, con tanto di parrucca azzurra in testa, sfoggia sulla schiena una scritta e un disegno di Maradona in vista della festa scudetto. Un’atmosfera di grande emozione e aspettativa avvolge Napoli, pronta a celebrare il trionfo della squadra del cuore e a rendere omaggio all’indimenticabile campione argentino che ha fatto la storia del calcio partenopeo.