Giuntoli: “Kvaratkshelia resta al Napoli. Non lo cediamo per nessuna cifra”

Kvicha Kvaratskhelia non sarà ceduto al Newcastle lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Arriva forte la voce della società partenopea di Aurelio De Laurentiis a blindare Kvaratskhelia, talento georgiano che il Napoli ha acquistato per 10 milioni di euro. Dopo soli pochi mesi di Serie A la formazione partenopea potrebbe già rivenderlo a 60 milioni di euro almeno, ma il club non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore georgiano. Le notizie di calciomercato che girano intorno a Kvaratskhelia sono tantissime, ma il Napoli si vuole tenere stretto il suo giocatore. Anche l’attaccante ha fatto sapere di trovarsi benissimo a Napoli durante un incontro con gli studenti della Apple Academy.

Kvaratskhelia niente Newcastle: Giuntoli lo blinda

In questi giorni si è parlato molto di un interesse del Newcastle per il georgiano. La società che detiene il club di Premier League è di proprietà di Bin Salman, uno dei più ricchi sceicchi del mondo, con un patrimonio sconfinato che supera anche quello dei proprietari del Psg. Questo deve far capire il potenziale economico che può esprimere la società inglese.

Ma Giuntoli è stato chiaro: “L’interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall’importo dell’offerta“. Le parole sono state riportate da Sport Express e riprese anche dalla radio ufficiale del club azzurro. Con questa affermazione il Napoli allontana le voci di mercato su Kvaratskhelia. Si è parlato anche di un interesse del Manchester United per il giocatore, ma a questo punto è lecito aspettarsi che De Laurentiis non lo ceda per alcun motivo. Questa è solo la prima stagione di Kvaratskhelia a Napoli ed i dirigenti azzurri hanno capito che ha ancora margini di crescita.