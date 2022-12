Kvaratskhelia: “A Napoli mi sono sentito un vero giocatore. Devo ringraziare i tifosi”

Kvicha Kvaratskhelia è intervenuto all’incontro con gli studenti della Apple Academy a Napoli, polo dell’Università Federico II.

Il giocatore georgiano è stato ospite dell’Academy Apple ed ha parlato anche agli studenti trovando bellissime parole per il popolo ed i tifosi napoletani. Kvaratskhelia ha detto: “Fin da quando ho giocatore la prima partita allo stadio Maradona ho capitano che i napoletani vivono per il calcio, lì in quel momento mi sono sentito un vero calciatore professionista“.

Napoli, Kvaratskhelia all’Academy Apple

Il giocatore georgiano in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio idolo per tutti i tifosi azzurri. Le sue giocate sono state decisive durante la prima parte di stagione del Napoli. Ora sta recuperando da un infortunio, ma già nel match amichevole con il Villareal ha dato dei segnali positivo in termini di condizione fisica, mostrando sempre grande qualità in campo.

Ma Kvaratskhelia parlando agli studenti dell’Academy Apple ha sottolineato che “senza il valore di tutti non andremo da nessuna parte. Georgiani e napoletani mettono sempre la famiglia al primo posto, anche per questo mi sento a casa qui. Il vino georgiano? È fantastico, è meraviglioso come le nostre persone“. Poi ha aggiunto: “È importante sempre lavorare ad alto livello, la gente di Napoli pretende sempre tanto da noi. Ma li ringrazio, perché ci riservano sempre tanto amore“.

L’attaccante scenderà in campo per l’ultima amichevole del Napoli il 21 dicembre, poi dopo ci sarà solo da pensare alla sfida con l’Inter in programma il 4 gennaio 2023 allo stadio San Siro, primo grande ostacolo di un mese di gennaio difficilissimo in cui il Napoli sfiderà anche Roma e Juventus.