Agguato dei tifosi della Juve: picchiato tifoso del Torino

Un tifoso del Torino di 42 anni è stato aggredito e picchiato dai tifosi della Juve solo perché indossa la maglia del Torino e celebrava Superga.

Ieri sera, un uomo di 42 anni è stato vittima di un’aggressione e di una brutale violenza nel centro di Ciriè, una città situata nella provincia di Torino. A seguito dell’attacco, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, presentando diverse escoriazioni sul corpo. È importante sottolineare che questa aggressione è avvenuta proprio nel giorno in cui si commemora il 74° anniversario della tragedia di Superga, una data significativa per i tifosi del Torino Calcio.

La vittima dell’aggressione indossava la maglia del Torino ed era in compagnia di suo figlio minorenne al momento dell’attacco. I tre aggressori, che indossavano sciarpe bianconere, hanno preso di mira il commerciante e lo hanno colpito con calci e pugni, ignorando completamente la presenza del figlio, il quale è rimasto in stato di shock. Dopo l’aggressione, i tre aggressori si sono allontanati a piedi, mentre alcuni passanti hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 118 per chiedere soccorso.

La vittima è stata prontamente medicata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè. Al momento, rimane ancora da chiarire il motivo di questa violenta aggressione. Non è ancora certo se essa sia stata scatenata da uno scambio di insulti o semplicemente a causa del fatto che l’uomo indossava la maglia del Torino. Le indagini riguardanti questo episodio sono state affidate ai carabinieri della tenenza di Ciriè. È possibile che le telecamere di sorveglianza presenti in città possano fornire un prezioso aiuto agli investigatori nella identificazione e cattura degli aggressori, attraverso l’analisi dei filmati registrati.