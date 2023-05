Da Torino: “Napoli Campione d’Italia. La Grande Bellezza”

Il quotidiano La Stampa di Torino celebra lo scudetto del Napoli nel campionato italiano, lodando la squadra e il suo popolo, senza ricorrere ai soliti luoghi comuni.

Per la prima volta nella storia, un quotidiano piemontese, La Stampa di Torino, si inchina al Napoli e alla città partenopea. L’edizione odierna del quotidiano di Torino, esalta la squadra azzurra e il suo popolo, senza ricorrere ai soliti cliché, ma lodando il meritato trionfo.

La Stampa descrive l’atmosfera vibrante dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove le strade strette risuonano di cori e preghiere per celebrare la vittoria dello scudetto. La città si anima, con santi, re, calciatori e maschere che prendono vita sui muri, testimoni degli anni di attesa per questo terzo titolo.

Dopo aver inseguito lo scudetto per oltre tre decenni, Napoli finalmente lo conquista e la città perde la testa, trema, piange e ride. È un’emozione intensa che richiede un momento di intimità collettiva prima di poter essere festeggiata appieno.

Il 4 maggio, giorno da ricordare, la città si riunisce per celebrare insieme quello che un tempo avrebbero considerato un miracolo, ma che ora è diventato una necessità. La vittoria rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sogni, delusioni e aspettative, simboleggiato dai volti di Hamsik, Mertens, Lavezzi e Insigne.

Il trionfo, reso possibile grazie al contributo di Osimhen, arriva dopo 33 anni e viene celebrato come una vittoria di squadra, di una moltitudine. Il terzo scudetto è felicità pura e frizzante, un sentimento sostenibile che non lega il destino della squadra a un solo nome per l’eternità.

Il tributo costante a Diego Maradona resta, ma la dipendenza si attenua, permettendo a chi non ha potuto vederlo giocare di nutrirsi di immagini vive e racconti in proprio. La notte della vittoria è soprattutto per loro, coloro che hanno atteso a lungo di vivere emozioni così intense.

La festa, perfetta, è arrivata grazie a un progetto di squadra e non di una singola persona. Osimhen, Kim e Di Lorenzo saranno sempre amati dai tifosi, ma senza togliere loro il sonno. Avere un solo grande eterno amore, come quello per Maradona, sarà splendidamente romantico, ma se questo amore resta solo su un muro, si rischia di consegnarsi alla nostalgia. Ora, invece, si balla e si celebra la grande bellezza di Napoli campione d’Italia.