Terzo scudetto del Napoli: è il più importante della sua storia: il perché di Zazzaroni

Scudetto Napoli, la squadra di Luciano Spalletti vince il terzo titolo della sua storia, la nuova data è il 4 maggio 2023.

Il direttore di Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato la vittoria del terzo titolo del Napoli. Il pareggio con l’Udinese ha dato la matematica certezza agli azzurri della vittoria tricolore. Una vittoria meritata per un campionato dominato dall’inizio alla fine.

Terzo scudetto Napoli: il commento di Corriere dello Sport

Ecco quanto scrive Ivan Zazzaroni: “C’è qualcosa di anomalo e terreno nel terzo scudetto, forse il più atteso e importante della storia del club, anche perché ottenuto senza la genialità marziana di Diego Maradona: c’è la certezza che si tratti di un successo senza ombre, né sospetti, senza se e senza ma. Stavolta il merito è universalmente riconosciuto: negli ultimi mesi ho (avete) sentito commentatori o tifosi di altre squadre ripetere che, al solito, il campionato è stato falsato dai giudici e dagli arbitri, ma non per il primo posto, che è intoccabile, non per il Napoli che sul campo ha affermato ripetutamente la propria superiorità.

Il numero 3 non è lo scudetto di un grande Napoli, bensì di un Napoli spiazzante in tutti i sensi: è figlio di un tentativo (riuscito, riuscitissimo) di ridimensionamento dei costi, di un taglio anche emotivo col passato, ma anche della volontà di restare competitivi, sempre lassù. È il risultato di un lavoro molto ben fatto: è competenza,

esperienza, oltre la necessità. E rischio“.