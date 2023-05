Il gol di Osimhen scatena la reazione di Bargiggia: “Porto bene agli azzurri”

Il Napoli pareggia con l’Udinese, ma conquista il tanto ambito Scudetto. La reazione di Bargiggia al gol di Victor Osimhen.

Durante la partita tra Napoli e Udinese, il centravanti nigeriano Victor Osimhen ha segnato il gol del pareggio per gli azzurri, scatenando l’entusiasmo dello studio televisivo di 7 Gold. Tra gli ospiti presenti c’erano l’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce e la conduttrice Barbara Petrillo, ma non solo. Il gol di Osimhen ha scatenato anche la reazione divertente di Paolo Bargiggia.

SCUDETTO NAPOLI, OSIMHEN SEGNA CONTRO L’UDINESE: LA REAZIONE DI BARGIGGIA

Il noto esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, commentando la rete di Osimhen, ha scherzato dicendo: “Avete visto? Il Napoli è andato in gol proprio mentre stavo parlando. Evidentemente porto bene agli azzurri”.

Durante il suo intervento in televisione,Bargiggia ha anche elogiato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sottolineando come in estate molti avevano criticato il suo operato, ma poi si è dimostrato all’altezza cedendo alcuni grandi giocatori e acquistando altri che hanno dato un contributo importante alla squadra.

“In estate in molti criticarono il suo operato e invece ha avuto ragione cedendo alcuni big e acquistando dei calciatori che si sono dimostrati all’altezza della situazione”.

Il gol di Osimhen è stato particolarmente importante per il Napoli, che aveva concluso il primo tempo in svantaggio di una rete. La rete è stata segnata grazie ad un’azione congiunta con Anguissa che ha ricevuto in area, ma non ha calciato, e ha poi appoggiato a Kvaratskhelia. Il tiro di quest’ultimo è stato respinto da Silvestri, ma Osimhen ha saputo sfruttare la ribattuta piazzando il pallone con un destro preciso.