La Salernitana celebra il trionfo del Napoli: Orgoglio del Sud d’Italia

La Salernitana rende omaggio alla vittoria dello scudetto del Napoli, celebrando l’importanza di questo successo per tutto il Sud d’Italia.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE– La Salernitana: “Complimenti al Napoli: Orgoglio per tutto il Sud”.

Il Napoli è campione d’Italia! Bastava un punto e un punto è arrivato contro l’Udinese. Alla Dacia Arena finisce 1-1, con Lovric a portare avanti i friulani e Osimhen nella ripresa a trovare il gol del pari che vale il terzo scudetto. Tra i messaggi per il club di De Laurentiis spicca quello della Salernitana, un post sicuramente importante che contribuisce anche a rasserenare il clima tra le due tifoserie. Le società, invece, sono sempre state amiche per gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Iervolino.

Nei giorni scorsi la Salernitana, impattando 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona, ha rinviato la festa scudetto della compagine allenata da mister Luciano Spalletti. Il Napoli ha però conquistato il tricolore nella giornata successiva, la numero 33 del campionato italiano di Serie A. E il popolo granata, attraverso tanti tifosi e i dirigenti, ha voluto rendere omaggio alla straordinaria stagione del club capitanato dal presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis.

Ecco il messaggio della Salernitana sui social: “Il Presidente Iervolino, il direttore De Sanctis, il mister Sousa e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si congratulano per il successo del Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto. Un orgoglio per Napoli, per i suoi tifosi, per la città e per tutto il Sud“.

Questo successo del Napoli non è soltanto una vittoria per la squadra e i suoi tifosi, ma rappresenta anche un momento di orgoglio e di celebrazione per tutto il Sud d’Italia. Il tricolore azzurro unisce così Napoli e Salerno, e dimostra ancora una volta l’importanza dello sport nel creare legami e condivisione tra le comunità.