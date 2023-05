Scudetto Napoli, Paoloantoni nudo sul lungomare: L’attore paga la scommessa -VIDEO

Francesco Paoloantoni paga la scommessa: nudo sul lungomare di Napoli per festeggiare il terzo Scudetto del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’attore Francesco Paoloantoni mantiene la promessa fatta ai tifosi: passeggiata nuda sul lungomare di Napoli con solo una sciarpa azzurra. Il video virale ha scatenato migliaia di commenti sul web.

Una promessa è una promessa, e l’attore Francesco Paoloantoni l’ha mantenuta in grande stile. Dopo aver scommesso con i tifosi che avrebbe passeggiato nudo sul lungomare di Napoli in caso di vittoria dello Scudetto, l’attore ha mantenuto la parola, indossando solo una sciarpa del Napoli. Il video dell’impresa ha fatto il giro del web, scatenando migliaia di commenti tra i fan e gli utenti dei social media.

Il filmato, girato da alcuni passanti sbalorditi, mostra Paoloantoni mentre cammina spensierato lungo il lungomare di Napoli, indossando unicamente la sciarpa azzurra del suo amato Napoli. L’attore sembra divertirsi e godersi l’attenzione ricevuta, tra sorrisi e lo stupore del pubblico presente.

La reazione al gesto dell’attore è stata variegata, con molti che hanno apprezzato la sua decisione di mantenere la promessa fatta in precedenza. Alcuni hanno lodato il suo coraggio e la sua dedizione nei confronti della squadra del cuore, mentre altri hanno espresso perplessità riguardo all’adeguatezza di un simile gesto in pubblico.

Francesco Paoloantoni, noto per le sue interpretazioni teatrali e cinematografiche, ha sempre mostrato grande passione per il Napoli e per la sua città. In passato, aveva già dimostrato il suo amore per la squadra azzurra con altri gesti estrosi e inaspettati.

La vittoria dello Scudetto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani, che hanno festeggiato in vari modi, dai cori alle bandiere, dai fuochi d’artificio alle auto in carosello. Tuttavia, l’impresa di Paoloantoni è stata senza dubbio una delle più originali e memorabili, entrando a far parte della storia delle celebrazioni sportive.

Il video dell’attore nudo sul lungomare di Napoli è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione di appassionati di calcio e non solo. Tra commenti divertiti, ironici e critici, il gesto di Francesco Paoloantoni rimarrà impresso nella memoria di tutti come un momento di passione, coraggio e dedizione al Napoli.