Genoa di nuovo in Serie A, il Bari di De Laurentiis ai play-off

Il Genoa dopo il Frosinone è il secondo club promosso in Serie A, il Bari di Luigi De Laurentiis ai play-off con il Sudtirol.

Al Ferraris è già festa prima del fischio d’inizio. Al 16º minuto i padroni di casa passano già in vantaggio. Sturaro colpisce la traversa di testa su calcio d’angolo, poi Bani, sempre di testa, sblocca il risultato. Due minuti dopo, i rossoblù sfiorano il raddoppio con un potente tiro di Strootman. Al 31º minuto, un’altra incredibile occasione per la squadra di Gilardino: Sabelli serve Frendrup, il danese passa a Strootman, ma Leali salva il risultato con un miracolo. Al 39º minuto, Gondo cerca di pareggiare con un’acrobazia in area, ma colpisce il palo. Quante occasioni nella ripresa! Gudmundsson ha un tiro respinto da Leali al 57º minuto, ma prima Martinez aveva neutralizzato due opportunità di Forte e Collocolo. Gol evitato, gol segnato: al 62º minuto, Dragusin fa una sponda in area per Badelj che, a pochi metri dalla porta, firma il raddoppio. Dopo due minuti, Sabelli ruba palla e vola verso la porta, ma Leali lo fa cadere in area. L’arbitro fischia il rigore, ma Coda viene parato dal portiere che respinge anche il tap-in successivo. Gli ospiti ripartono e accorciano le distanze: Collocolo va a destra e serve Marsura che supera Martinez. L’Ascoli non molla e al 70º minuto, Martinez respinge con la mano un tiro strano di Caligara. I rossoblù cercano di chiudersi dietro, soprattutto dopo il pareggio del Modena, e difendono il vantaggio. Alla fine è 2-1, i rossoblù conquistano la promozione diretta in Serie A.

Serie B: Bari alle semifinali Play-off

Il Bari di Luigi De Laurentiis si giocherà la possibilità di tornare in Serie A, attraverso i Play-off. La squadra pugliese è già sicura dell’accesso alle Semifinali, grazie all’attuale terzo posto in classifica, ma è blindato anche il quarto.

In questo modo il Bari avrà la possibilità di riposarsi di più rispetto alle sfidanti. Sicuro di un posto ai Play-Off Serie A anche il Sudtirol. Qualora il Bari tornare in Serie A già in questa stagione, allora la famiglia De Laurentiis, con Aurelio e Luigi, dovrebbero decidere se vedere il Bari o il Napoli. Con le regole attuali, infatti, la famiglia non può gestire due club nella massima serie.