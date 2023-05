Napoli, le coordinate scudetto Napoli, risposta da applausi ai razzisti di Verona

Il Napoli vince lo scudetto, a Casal di Principe spunta lo striscione con le coordinate che risponde a quello di Verona.

L’alba della stagione 2022/23 del Napoli era cominciata con la trasferta di Verona del 15 agosto 2022. Una trasferta che non passa mai in secondo piano, anche perché da Verona la discriminazione territoriale non manca mai. C’è una frangia di tifosi che evidentemente odia Napoli e non perde occasione per dimostrarlo.

Tutti ricorderanno quello striscione con le coordinate di Napoli, in cui si chiedeva di bombardare la città partenopea. Oltre alla discriminazione si giocava anche sulla morte, facendo riferimento ad un dramma, come quello della guerra, che sta devastando l’Ucraina e non solo.

Coordinate scudetto Napoli

Ora il Napoli è matematicamente campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Come sempre i tifosi partenopei dimostrano la loro grandissime fantasia, ma anche la capacità di rispondere con ironia e la giusta sagacia, demolendo le offese degli avversari. È successo ad esempio con il coro con il Vesuvio protagonista.

Ma accade anche con lo striscione di Verona. A Casal di Principe (nel casertano), infatti, è spuntato uno striscione in piazza Villa, in cui sono segnate le coordinate scudetto del Napoli. Quelle segnate sono coordinate del capoluogo partenopeo, le stesse che i tifosi del Verona avevano usato per chiedere il bombardamento. Ora, invece, c’è chi sottolinea che prendendo quella direzione si raggiunge la città in cui si è vinto il titolo in Serie A nella stagione 2022/23.