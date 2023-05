Salvione: “Ho due notizie importantissime su Kim e Spalletti”

Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, parla del legame tra lo scudetto del Napoli e Maradona, la possibile partenza di Kim e il futuro di Spalletti.

Nella recente puntata di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione e trasmesso su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, alcuni estratti raccolti dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

A proposito dello scudetto conquistato dal Napoli, Salvione ha sottolineato l’importanza dell‘incrocio tra il primo tricolore partenopeo e il Mondiale argentino, sottolineando come la figura di Diego Maradona sia ancora una fonte d’ispirazione per la squadra e la città. La coincidenza tra il successo dell’Argentina e il terzo scudetto del Napoli è stata definita come “incredibile e romantica”, legata all’immagine e alle gesta del Pibe de Oro.

Per quanto riguarda il futuro di Kim Min-jae, difensore coreano del Napoli, Salvione ha affermato che il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Tuttavia, ha anche aggiunto che i tifosi azzurri possono stare tranquilli, visto che la società ha già dimostrato in passato di saper sostituire adeguatamente i calciatori in partenza.

“Mi arriva una notizia dall’Inghilterra, ma ci sono quindici giorni, a partire dal primo luglio, in cui la clausola per il coreano potrà essere esercitata. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Sono molti i calciatori che dopo una stagione trionfante possono dirsi appetibili. Nel caso di Kim c’è anche poco da trattare, considerazione della clausola vigente. L’esempio della scorsa stagione, tuttavia, può tranquillizzare i tifosi partenopei. La società ha già dimostrato di saper sopperire a partenze eccellenti”

Sul tema degli addii, Salvione ha ricordato l’esempio di José Mourinho, che lasciò l’Inter subito dopo la vittoria della Champions League nel 2010, sottolineando come il calcio sia fatto di momenti in cui si aprono e si chiudono parentesi. Anche il discorso di Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli, è stato interpretato in quest’ottica.

In merito alla permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, Salvione ritiene che non ci saranno problemi nel proseguire il percorso insieme, poiché non sembrano esserci frizioni tra le parti. Un confronto sarà necessario, ma l’intesa e la strategia vincente per la prossima stagione dovrebbero essere trovate senza difficoltà.

“Ci sarà sicuramente bisogno di un confronto, anche se non ritengo ci saranno problemi nel proseguire insieme questo percorso. Non mi sembra ci siano frizioni tra le parti, che riusciranno dunque a trovare un’intesa ed una strategia vincente anche per la prossima stagione”