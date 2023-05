Tifoso solitario del Napoli in Umbria festeggia lo scudetto: il video fa impazzire i social

Un appassionato tifoso del Napoli in Umbria ha festeggiato il terzo scudetto del club in solitaria, scendendo in strada di notte. Il video delle sue celebrazioni è diventato virale sui social media.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In una notte indimenticabile per i tifosi del Napoli, un appassionato sostenitore del club ha attirato l’attenzione di migliaia di persone su internet. Questo tifoso solitario, residente in Umbria, ha deciso di scendere in strada per festeggiare il terzo scudetto del Napoli, nonostante fosse da solo e in piena notte. Il suo video, condiviso sui social media, è diventato immediatamente virale, attirando la simpatia e l’ammirazione di molti.

Il protagonista di questa storia è un uomo di mezza età, che si è sempre considerato un grande appassionato del Napoli. Pur vivendo lontano dalla città partenopea, il suo amore per il club non è mai venuto meno. Quando il Napoli ha conquistato il tanto atteso terzo scudetto, non ha potuto fare a meno di voler festeggiare l’importante vittoria.

Nel video, possiamo vedere il tifoso solitario con una bandiera del Napoli e la maschera di Osimhen, mentre cammina lungo le strade del suo paese in Umbria. Con il cuore colmo di gioia, l’uomo intona cori in onore del club e dei suoi giocatori. Nonostante la tarda ora e la mancanza di altri tifosi nelle vicinanze, il suo entusiasmo è contagioso e l’atmosfera festosa si percepisce chiaramente.

Dopo aver condiviso il video sui social media, la storia di questo tifoso solitario ha rapidamente guadagnato popolarità. Migliaia di utenti hanno apprezzato il suo gesto e si sono uniti ai festeggiamenti virtuali, condividendo il video e lasciando commenti di supporto. Molti hanno lodato il suo spirito e la sua dedizione al club, nonostante la distanza geografica e le circostanze.

La storia di questo tifoso del Napoli in Umbria è la prova che l’amore per il Napoli non conosce confini. Anche se separati da chilometri di distanza e in assenza di una folla festante, il suo entusiasmo è riuscito a raggiungere e coinvolgere migliaia di persone, dimostrando che la passione per la squadra azzurra è davvero universale.

Il video di questo tifoso solitario che festeggia il terzo scudetto del Napoli in Umbria è diventato un simbolo di dedizione e amore per il club. La sua storia ha toccato il cuore di molti tifosi, non solo del Napoli.

Sui social scatta la proposta: “Lui per me ha vinto!! solo contro tutti e meriterebbe una foto con tutta la squadra del Napoli”.

Ecco il video del solitario tifoso del Napoli in umbria