Festa Scudetto Napoli: Starace e Osimhen che pazzie e Kvaratskhelia in passerella con la bandiera della Georgia -VIDEO

La celebrazione dello Scudetto del Napoli vede protagonisti Starace e Osimhen, Kvaratskhelia sfila con la bandiera della Georgia allo stadio ‘Diego Armando Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Festa Scudetto Napoli: Starace scatenato, con Osimhen e Kvaratskhelia con la bandiera della Georgia

È festa grande allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, con Victor Osimhen che balla insieme a Tommaso Starace in passerella, emulando ciò che faceva in passato Dries Mertens. L’attaccante nigeriano ha raggiunto lo storico magazziniere della SSC Napoli per condividere con lui la gioia del titolo vinto quest’anno.

Tutti i calciatori della rosa di Luciano Spalletti hanno sfilato e non sono mancate le sorprese: da Juan Jesus col mantello dello Scudetto, passando per Hirving Lozano, costretto a muoversi in stampelle per l’infortunio al ginocchio, e non solo.

Khvicha Kvaratskhelia ha reso omaggio alla sua Georgia, portando in spalla la bandiera del proprio paese. Tutta la famiglia De Laurentiis era presente: anche Luigi, attuale presidente della SSC Bari.

Una serata indimenticabile per i tifosi che si trovavano a Fuorigrotta, ma anche per tutti coloro che hanno potuto assistere a queste belle immagini da casa e che, c’è da scommetterci, non potranno mai dimenticare quanto fatto da capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni nella stagione che sta per finire. Il trionfo dello Scudetto è stato celebrato in grande stile dai giocatori e dalla società, in un evento che resterà impresso nella memoria di tutti i tifosi partenopei.