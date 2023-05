Simeone: ‘Sono innamorato di Napoli, emozionante essere il primo argentino dopo Diego a vincere lo Scudetto”

Giovanni Simeone parla della sua esperienza a Napoli, della vittoria dello Scudetto e dell’importanza di essere il primo argentino a vincere il titolo dopo Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Simeone a Sky: “Ogni giorno che passa mi innamoro sempre di più di questa città! Io il primo argentino a vincere lo scudetto dopo Diego? Che emozione!”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria dello Scudetto e della sua esperienza nella città partenopea. L’argentino ha espresso la sua gioia per il successo ottenuto con la squadra azzurra e ha raccontato del suo amore crescente per Napoli e la sua gente.

“Vincere lo scudetto da argentino dopo Maradona è un’emozione grandissima e faccio fatica a crederci. Vorrei girare la città per vedere la gioia dei tifosi. Ogni giorno mi innamoro sempre di più di questa città e di questa gente“, ha dichiarato Simeone.

L’attaccante ha poi ricordato alcuni momenti chiave della stagione che hanno portato alla vittoria del titolo: “Le partite contro la Roma e contro l’Atalanta ci hanno fatto capire che potevamo farcela, poi la partita contro la Juve ci ha portato ad un punto dal tricolore.”

Simeone ha anche parlato del suo approdo a Napoli e della scelta di unirsi alla squadra azzurra: “Sapevo che era speciale venire a Napoli, sapevo che era la scelta giusta. Il mio obiettivo era solo quello di aiutare la squadra senza pensare a quanti gol fare. Sapevo che avrei giocato poco ma ero contento uguale e non mi è mai successo prima.”

Infine, l’argentino ha raccontato dell’arrivo di suo padre, l’ex calciatore e allenatore Diego Simeone, per festeggiare il successo: “Papà è venuto a festeggiare e parliamo spesso di calcio. È andato anche in incognito al murale di Maradona prima della partita contro l’Udinese.”

Giovanni Simeone celebra la sua esperienza a Napoli e l’emozione di essere il primo argentino a vincere lo Scudetto dopo Diego Armando Maradona. Un traguardo che resterà impresso nella memoria dell’attaccante e dei tifosi partenopei.