Cholo Simeone: “Giovanni mi ha detto una cosa. Osimhen venduto? Lo posso capire”

Diego Simeone, papà di Giovanni attaccante del Napoli, ha guardato Napoli-Fiorentina e si è goduto la festa scudetto degli azzurri.

Il Cholo Simeone ha assistito alla gara ospite di Aurelio De Laurentiis allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha rilasciato anche una intervista a Gazzetta dello Sport.

“Quando Giovanni mi disse che c’era la possibilità di venire qui, non ho avuto bisogno di convincerlo. E subito dopo che arrivò mi disse al telefono “Papà è bellissimo, io qui voglio vincere qualcosa di importante”. E c’è riuscito! Quando ci siamo abbracciati venerdì gli ho detto: ti rendi conto? Sei l’argentino che ha vinto a Napoli dopo Maradona. Resterai per sempre nel cuore di questa gente“.

Ha parlato con De Laurentiis?

“Ci siamo conosciuti allo stadio. Persona gentilissima e presidente con le idee chiare“.

Al posto suo venderebbe Osimhen?

“Il nigeriano è fortissimo. Ce ne sono pochi in giro con le sue caratteristiche e credo possa valere oltre cento milioni. Non dico che bisogna venderlo ma ripeto ragionamenti che faccio per il mio Atletico. Se ti arriva un club potente economicamente e offre il doppio di ingaggio, tu per tenere un giocatore devi dissanguarti e far sballare i tuoi conti. Meglio cambiare. E poi chi meglio del Napoli? Ha lasciato andare giocatori importanti e guardate cosa hanno combinato giocatori come Kvaratskhelia e Kim“.