Il Napoli vince lo Scudetto, ma la stampa italiana celebra la Juve

Il Napoli trionfa in campionato, ma i principali quotidiani italiani mettono in prima pagina la Juventus. Le possibili ragioni dietro questa scelta.

È stata una festa indimenticabile quella di domenica allo stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli che ha sollevato al cielo il meritato Scudetto, conquistato grazie al duro lavoro e alla guida sapiente dell’allenatore Luciano Spalletti. Tuttavia, nonostante il trionfo degli azzurri, i tre maggiori quotidiani italiani hanno scelto di dedicare la loro prima pagina alla Juventus di Massimiliano Allegri, relegando il Napoli a un ruolo marginale. Solo Il Mattino, quotidiano locale di Napoli, ha riservato il giusto spazio agli uomini di Spalletti. Ma come è possibile che la stampa nazionale abbia deciso di oscurare il trionfo napoletano?

Il fenomeno della “Juve-centrismo”

Una delle possibili spiegazioni di questa scelta editoriale è il cosiddetto “Juve-centrismo”, ovvero la tendenza dei media italiani a concentrarsi principalmente sulla Juventus, a scapito delle altre squadre. Questo fenomeno non è nuovo nel panorama calcistico italiano e rispecchia la popolarità e la forza economica della squadra torinese, nonostante sia implicata nei maggiori scandali della storia del calcio italiano.

Il peso delle rivalità storiche:

Un altro elemento che potrebbe aver influenzato la decisione dei giornali è la rivalità storica tra Juventus e Napoli, due squadre che negli ultimi anni si sono contese a più riprese il titolo di Campione d’Italia. In questo contesto, mettere in primo piano la Juventus potrebbe essere interpretato come un tentativo di “oscurare” il successo del Napoli, in nome di una rivalità che, in alcuni casi, trascende il campo di gioco e si riflette anche nelle scelte editoriali.

L’importanza della stampa locale

In questo scenario, il ruolo della stampa locale assume un’importanza ancora maggiore. Il Mattino, con la sua copertina dedicata al trionfo del Napoli, ha dimostrato di saper cogliere l’importanza del momento e di saper dare la giusta rilevanza ai protagonisti della vittoria. Un esempio che, forse, avrebbe dovuto essere seguito anche dai giornali nazionali.

Giornalisti tifosi

La scelta dei tre maggiori quotidiani italiani di mettere in prima pagina la Juventus, anziché il Napoli campione d’Italia, solleva interrogativi sul ruolo dei media nel calcio italiano e sulle dinamiche che ne caratterizzano la copertura.

La stampa dovrebbe riconoscere e valorizzare i successi di tutte le squadre, senza cadere nella tentazione di privilegiare alcune di esse a scapito delle altre. In questo senso, il caso del Napoli campione d’Italia e della copertura mediatica ad esso dedicata rappresenta un monito e un’occasione di riflessione per l’intero mondo del giornalismo sportivo italiano.

Qui le prime pagine dei maggiori quotidiani italiani