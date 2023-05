Di Lorenzo dedica lo Scudetto ai tifosi del Napoli: ‘Lo meritate più di tutti

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, rivolge un emozionante messaggio ai tifosi azzurri dopo la vittoria dello Scudetto.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha voluto dedicare la vittoria dello Scudetto ai tifosi della squadra azzurra, rivolgendo loro un toccante messaggio al termine della partita tra Napoli e Fiorentina.

“E’ una grande emozione vedere tutta questa gente festeggiare, era il nostro obiettivo dall’inizio dell’anno“, ha affermato il capitano e terzino della SSC Napoli, sottolineando la gioia e l’orgoglio per l’obiettivo raggiunto sotto la guida di mister Luciano Spalletti.

Di Lorenzo ha poi proseguito: “E‘ un successo che abbiamo ottenuto tutto insieme. Tutte le persone che hanno lavorato con noi dietro le quinte e che vedete poco, ma che per noi sono importanti. Poi ci siete voi tifosi, ci siete sempre stati in tutti questi anni e meritate più di tutti questo grande successo. Siamo contenti di avervi regalato questa grande gioia per averci sostenuti in ogni stadio d’Italia e d’Europa. Forza Napoli”.

Con queste parole, l’esterno della Nazionale Italiana ha sottolineato il ruolo fondamentale dei tifosi nella straordinaria stagione del Napoli e la gratitudine della squadra per il sostegno ricevuto in ogni momento, sia in casa che lontano dallo stadio Diego Armando Maradona. Un messaggio emozionante che resterà impresso nel cuore dei supporter azzurri.