CorSport – Kim al Manchester United: tutto pronto, il Napoli ha in pugno il sostituto

Il Manchester United vuole Kim ed pronto a pagare la clausola rescissoria per acquistare il difensore dal Napoli.

Il pressing del club di Premier League è costante, ma in questo caso non serve nemmeno tanta fatica. Nel contratto firmato da Kim appena una stagione fa c’è una clausola rescissoria; qualsiasi club voglia acquistarlo può semplicemente portare i soldi dovuto ed aggiudicarsi il cartellino del difensore.

Calciomercato Napoli: Kim al Manchester United. Scalvini il sostituto

Corriere dello Sport conferma l’interesse del Manchester United e la ferma volontà di pagare là clausola rescissoria di Kim. Tanto che si parla del Napoli che ha in pugno il sostituto del giocatore coreano: il nome è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Il difensore di 19 anni è l’erede di Kim.

Ovviamente ci dovrà essere anche la volontà del difensore ex Fenerbahce al trasferimento in Inghilterra. Va considerato che fu proprio Kim a scegliere Napoli quando era praticamente tutto fatto con il Rennes in Ligue 1. Kim si trova benissimo in azzurro e la sua volontà nella trattativa ha un peso specifico ancora maggiore in questo caso. Se lui decide di restare può anche far saltare l’operazione di calciomercato tra Napoli e Manchester United.