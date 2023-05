Spalletti non è convinto di restare, vuole parlare con De Laurentiis: una PEC non basta

Luciano Spalletti è l’allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo ha confermato a mezzo PEC, ma l’allenatore vuole un colloquio.

A livello giuridico tutto è stato fatto correttamente, la PEC di conferma è stata incistai e la SSCN ha confermato il proprio diritto di prolungare il contratto di Spalletti per una stagione. Insomma tutto fatto, ma nel calcio e nella vita non può valere solo la fredda carta stampata, o meglio elettronica in questo caso.

Futuro Spalletti: vuole incontrare De Laurentiis

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport la situazione in in casa Napoli è ancora tutta da chiarire. È chiaro che la lettera di accompagnamento e la PEC inviata dalla SSCN non bastano all’allenatore. Spalletti vuole un incontro con De Laurentiis. Un confronto in cui si parli di futuro, non solo personale ma anche della crescita della rosa e del piano societario.

Un incontro può esserci già questa settimana, anche perché oramai gli obiettivi sono stato raggiunti e non c’è nessuna necessità di attendere oltre.

Spalletti ha detto pubblicamente di amare la città e De Laurentiis sempre pubblicamente ha confermato il tecnico toscano, ma ora quel confronto diretto è più che mai necessario. Va fatto per programmare al meglio la prossima stagione, senza perdere altro tempo.