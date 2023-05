Sabatini rivela: “Spalletti resta a Napoli. C’è un chiaro segnale che lo spiega”

Walter Sabatini è convinto che Luciano Spalletti resterà allenatore del Napoli anche per la stagione 2023/24 della squadra partenopea.

Il direttore sportivo è più che convinto che il tecnico toscano resterà ancora sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. In realtà ufficialmente il Napoli ha fatto scattare il proprio diritto di estendere, unilateralmente, il contrattato di Spalletti fino a giugno del 2024. De Laurentiis e Giuntoli hanno confermato più volte il tecnico, ma sul futuro dell’allenatore di Certaldo ci sono ancora moltissimi dubbi.

Futuro Spalletti al Napoli: il commento di Sabatini

“Spalletti è incedibile. Hai sentito che ha detto al pubblico di Napoli? “Vi amo tutti”. Quando un uomo si consegna in questo modo, non se ne può andare” questo il commento di Walter Sabatini.

Durante la festa scudetto del Napoli, Spalletti ha rivelato tutto il suo amore per Napoli ed il suo pubblico. Un affetto così intenso che sembra davvero complicato che si possa interrompere.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra De Laurentiis e Spalletti per decidere il futuro del Napoli. La SSCN ha la grande occasione di programmare la stagione in anticipo, quindi è assolutamente necessario non perdere il tempo che si ha a disposizione. Il Napoli ha anche risorse economiche per anticipare i tempi e gli avversari, ma ovviamente deve partire dalla guida tecnica per impostare la base per la prossima stagione.