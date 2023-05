Pistocchi: “Napoli, non perdere l’area scouting. Giuntoli? Che offerta della Juve”

Maurizio Pistocchi consiglia il Napoli di non perdere l’area scouting e conferma l’offerta seria della Juve per Giuntoli

Maurizio Pistocchi esprime il suo pensiero per parlare dell’attualità del Napoli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il giornalista lascia delle dichiarazioni importanti sul momento: “Gli addii possono rovinare la festa del Napoli? Assolutamente no, la storia l’ha dimostrato spesso. Il Napoli pur cambiando spesso ciclo, è sempre rimasto in alto e ha addirittura vinto, dalle coppe al campionato. Nel calcio gli uomini vanno e vengono, la società deve solo essere pronta a qualsiasi evenienza. Se al Napoli arrivasse un’offerta irrinunciabile per Osimhen, cosa dovrebbe fare se non impacchettarlo e mandarlo via?”.

Per Pistocchi il Napoli non deve assolutamente perdere l’area scouting

Pistocchi ha poi aggiunto sulla trattativa tra la Juventus e Cristiano Giuntoli: “Poi devi essere bravo a rimpiazzarlo con elementi all’altezza. L’addio di Giuntoli? L’offerta della Juventus è molto seria, anche se molto dipenderà da quello che succederà nei processi sportivi”.

“L’importante per il Napoli è che resti l’area scouting, perdere quella sarebbe gravissimo. Perdere solo Giuntoli sarebbe meno grave, visto che puoi rimpiazzarlo con professionisti comunque encomiabili. E Accardi è uno di questi”. Ha chiuso l’esperto giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo.