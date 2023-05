Giuntoli stregato dalla Juve: De Laurentiis resterà al top col Napoli

Cristiano Giuntoli alla Juve, serve l’accordo con De Laurentiis. L’addio del direttore sportivo al Napoli è sempre più vicino.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport oramai siamo vicinissimi alla separazione consensuale del ds della squadra partenopea. Giuntoli è tra i grandi artefici dello scudetto del Napoli, con gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, ad esempio. Ma anche Lobotka è un suo giocatore, così come Osimhen. Ecco perché la Juventus che deve pensare ad una rinascita con costi bassi, sta seguendo da circa sei mesi Giuntoli.

Juve tutto su Giuntoli: De Laurentiis ci pensa

“Il d.s. toscano è ancora sotto contratto e, seppur l’addio sia nell’aria da giorni, tecnicamente deve ancora liberarsi dal club azzurro. Per farlo sarà necessario un confronto con il presidente De Laurentiis. Ogni giorno può essere quello buono. Non si può escludere nulla fino alla fine, ma la sensazione è che si arriverà un addio concordato tra ADL e Giuntoli. Dopo 8 stagioni insieme e una escalation incredibile, la separazione potrebbe convenire a tutti. De Laurentiis ha creato una struttura in grado di proseguire al top anche senza Giuntoli. Un accordo sembra molto più che possibile. Nel frattempo la Juventus tiene le antenne dritte e prepara l’offerta per l’affondo finale” scrive Gazzetta dello Sport.

La Juve attende l’incontro tra Giuntoli e De Laurentiis, ma anche Corriere del Mezzogiorno rilancia la notizia: “Il presidente De Laurentiis sembra propenso a concedere la risoluzione consensuale al direttore sportivo Giuntoli, che è nel mirino della Juventus, ha avuto dei colloqui approfonditi con i dirigenti Scanavino e Calvo e in più gode

anche di qualche interessamento dalla Premier League”.