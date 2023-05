De Laurentiis tutto su Spalletti, obiettivo: aprire un ciclo vincente

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti per altri due anni, l’obiettivo è aprire un ciclo vincente.

Le ultime notizie sul calcio Napoli – De Laurentiis sta lavorando alla squadra del prossimo futuro. Per farlo bisogna mettere le basi che sono il direttore sportivo e l’allenatore. Cristiano Giuntoli è promesso sposo della Juve, mentre la situazione di Luciano Spalletti è ancora tutta da definire. Il presidente del Napoli vuole aprire un ciclo con Spalletti, tenerlo in azzurro per almeno altri due anni.

Intanto la SSCN ha esercitato la volontà di rinnovare il contratto di Spalletti fino al 2024, lo ha fatto con una Pec, così come previsto da contratto. Ma questo non cambia la sostanza: serve un incontro tra presidente e allenatore.

Rinnovo Spalletti col Napoli: l’idea di De Laurentiis

Al momento il tecnico di Certaldo è ‘bloccato’ dall’opzione fatta scattare dal club partenopeo. Spalletti incontrando De Laurentiis alla festa scudetto del Napoli, ha comunque chiarito che servirà un confronto prima di decidere cosa fare. A nessuno converrebbe avere un allenatore scontento in panchina.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “DeLa vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto con l’allenatore; facciamo anche per due anni ancora. Due più uno, sì: perché no? Sarebbe il ciclo, sarebbe uno spazio dove provare a inserire altre gioie, altre storie. Il progetto presidenziale è camminare insieme e farlo anche convinti, con il sorriso, ma Spalletti lo ha detto domenica dopo la Fiorentina: aspetta un incontro, un confronto. Aspetta di guardare De Laurentiis negli occhi e d’interrogare anche le sensazioni connesse con le parole registrate nei giorni della festa“.