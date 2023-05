Kim al Manchester United: due giapponesi per sostituirlo

Kim difensore del Napoli va verso il Manchester United, Aurelio De Laurentiis pensa a due giocatori giapponesi per sostituirlo.

Il futuro di Kim, il difensore del Napoli, sembra essere incerto. Infatti, il calciatore ha una clausola rescissoria valida per l’estero, esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Il valore della clausola dipende dal fatturato del club acquirente alle coppe europee.

Non sorprende che il gigante coreano sia ambito da diversi club europei, in particolare Kim piace al Manchester United. Pertanto, il Napoli si sta guardando intorno per trovare un sostituto adeguato per Kim. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha individuato tre giocatori da prendere in considerazione.

Sostituto Kim al Napoli: tutti i nomi

Il primo nome sulla lista è Iroki Ito, un centrale difensivo giapponese del 1999, sempre titolare nella sua squadra, lo Stoccarda. Un’altra opzione dalla Bundesliga è Ko Itakura, un altro giapponese del 1997, che gioca per il Borussia Monchengladbach. Entrambi i giocatori possono giocare indifferentemente a destra o sinistra e sono abili anche nella costruzione del gioco.

La terza opzione è Kevin Danso, classe 1998, che attualmente gioca per il Lens. Infine, c’è anche la possibilità di acquistare un giocatore italiano, come Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Il futuro di Kim non dipende dal Napoli, ma il club sta cercando un sostituto adeguato per affrontare eventuali scenari futuri. I giocatori individuati sembrano promettenti e potrebbero essere una soluzione valida per la difesa del Napoli.