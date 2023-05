RAI SPORT: “Osimhen niente PSG, le ultime su Giuntoli, Spalletti e Kim

Ciro Venerato, ha parlato delle possibili partenze di Osimhen al PSG, Giuntoli alla Juventus e Kim al Manchester United, così come il futuro incerto del tecnico del Napoli, Spalletti.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, è stato ospite di “1 Football Club”, programma radiofonico di 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione. Nella sua intervista, Venerato ha approfondito alcuni degli argomenti più caldi del momento nel calcio Napoli.

Innanzitutto, ha discusso la possibilità che Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, possa trasferirsi al Paris Saint-Germain. Secondo Venerato, nonostante il giocatore abbia trascorso un breve periodo di vacanza a Parigi, non ci sono segnali che indichino il PSG come destinazione immediata per lui. L’attenzione di altri top club europei, soprattutto della Premier League, come il Newcastle, sembra essere più concreta.

“Il nigeriano è andato a fare due giorni di vacanza a Parigi. Tuttavia, non mi risulta la destinazione più imminente. De Laurentiis sa benissimo che Victor sia un giocatore ambito da diversi top club europei, soprattutto di Premier, tra cui il Newcastle. Le parole del patron azzurro, negli ultimi giorni, non sono certo di facciata. Dopo la conclusione del campionato ci sarà un colloquio con gli agenti con l’intento di trovare un accordo che possa premiare la leadership tecnica del calciatore, cercando di andare anche oltre quelli che sono i limiti finanziari imposti in estate”.

Nel frattempo, le voci su un possibile addio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sembrano sempre più insistenti. Venerato ha rivelato che, dopo un primo interesse manifestato dalla Juventus, ci sono stati contatti diretti tra il club bianconero e il dirigente. La Juve attende la disponibilità di Giuntoli, che ha già espresso la volontà di trasferirsi a Torino.

“La Juventus ha fatto sapere che attende la disponibilità del dirigente. Giuntoli si è detto interessato, ed ha già espresso la volontà di trasferirsi a Torino. Non credo che De Laurentiis, in questo caso, farà ostruzionismo per le ambizioni di Cristiano. A tal motivo, il nome del futuro direttore sportivo del club azzurro potrebbe essere Accardi”

Il futuro di Luciano Spalletti, attuale tecnico del Napoli, è un altro argomento caldo. Secondo Venerato, Spalletti ha richiesto e otterrà un colloquio con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, per discutere la competitività della squadra e la possibilità di rinforzi.

“Il tecnico ha chiesto ed otterrà un colloquio con il presidente. Il tecnico vuole garanzie sulla competitività della squadra. L’intento è quello di mantenere l’ossatura del gruppo, con la possibilità di qualche rinforzo che possa colmare eventuali cessioni”.

Infine, c’è la questione di Kim Min-Jae, il difensore centrale del Napoli. Secondo Venerato, il Manchester United sembra essere la destinazione più probabile per il calciatore coreano, nonostante l’interesse del Chelsea.

“Per il coreano, ormai, l’opzione United è sempre più concreta, seppur anche il Chelsea ci abbia provato. Kim a Napoli guadagna poco più di due milioni. In Inghilterra potrebbe aspirare ad un contratto che parta dagli otto milioni a salire. Il Napoli sperava in una scelta, da parte del coreano, che potesse essere anche più che professionale. Gli agenti, però, si sono mossi in direzione opposta. Per il sostituto si esclude sicuramente l’opzione ritorno di Koulibaly”.