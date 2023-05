Elkann: “Scudetto Napoli fa bene all’Italia. Giuntoli? Sceglierà lui”

John Elkann dichiara che lo Scudetto del Napoli fa bene all’Italia, poi a proposito della trattativa con Giuntoli dichiara che sceglierà lui

John Elkann è a Napoli per un’iniziativa della Fondazione Gianni Agnelli. A margine dell’incontro, la figura di spicco della Juventus dichiara: “Rischio penalizzazione per la Juventus? Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo. Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo. Però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell’Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi”.

Elkann dichiara che Giuntoli deciderà per lui se andare alla Juventus

Elkann poi prosegue: “Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte, che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier League, come si è visto anche quest’anno, continua a rafforzarsi, creando un divario che diventa preoccupante”.

Sull’interesse per il ds del Napoli: “Giuntoli? Ha tante possibilità. Sceglierà lui. Scudetto azzurro? Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto, una vittoria con 5 giornate di anticipo, con un’incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa. E’ uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano”.