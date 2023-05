De Maggio: “Juve corteggia Giuntoli. De Laurentiis ha già il nuovo ds”

Valter De Maggio conferma che la Juve corteggia Giuntoli e rivela che De Laurentiis ha già individuato il nuovo ds

Valter De Maggio si sofferma sull’aspetto direttore sportivo. Durante la trasmissione odierna di Radio Goal, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha esordito proprio partendo dalla posizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: “E’ seguito dalla Juventus da diverso tempo, ma non è vero che ha già detto sì ai bianconeri come si dice negli ultimi giorni. Parlerà con il presidente Aurelio De Laurentiis e poi entrambi decideranno il dà farsi. Magari potrebbe anche restare nel suo ruolo, visto il contratto”.

Secondo De Maggio De Laurentiis ha già individuato il sostituto di Giuntoli se dovesse andare alla Juve

De Maggio ha poi rivelato che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe aver già scelto il sostituto: “Da quello che so, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis già si è mosso per non farsi trovare impreparato. Ha individuato già il nome del possibile nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere Accardi dell’Empoli, qualora Giuntoli decidesse di salutare definitivamente il Napoli dopo l’annata trionfale che ha portato lo Scudetto. Al momento posso confermare che nulla è deciso, ognuno farà le sue osservazioni, soltanto tra una ventina di giorni si deciderà”.