Accardi nuovo ds del Napoli dopo Giuntoli? Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha rilasciato un commento in merito alle recenti voci che lo vedrebbero al Napoli al posto di Giuntoli.

Stando alle ultime voci che rimbombano nell’ambiente partenopeo, sembra che Cristiano Giuntoli ritenga concluso il suo ciclo al Napoli, con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis che avrebbe già scelto il suo sostituto. Il club partenopeo, recentemente proclamatosi Campione d’Italia, potrebbe dire addio al suo direttore sportivo, all’opera nel club azzurro dall’estate del 2015.

ACCARDI COME SOSTITUTO DI GIUNTOLI: LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVE DELL’EMPOLI SU UN POSSIBILE APPRODO AL NAPOLI

Secondo le indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe individuato in Accardi il candidato ideale per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo in futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori avrebbero espresso apprezzamento nei confronti del dirigente dell’Empoli, considerandolo un profilo adatto per prendere il posto di Cristiano Giuntoli, nel caso in cui quest’ultimo decidesse di intraprendere una nuova avventura alla Juventus, dopo aver portato in Campania calciatori del calibro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

In queste ore, Pietro Accardi è stato contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club partenopeo, per chiedere delucidazioni riguardo alla sua possibile trasferta al Napoli. La risposta di Accardi è stata la seguente: “È un onore essere associato al Napoli che ha vinto il campionato, ma al momento sto pensando solo all’Empoli”.

In definitiva, al momento Accardi è concentrato sul finale di stagione e sul suo contratto in corso con l’Empoli. Cosa riserverà il futuro? Solo il tempo potrà dirlo.