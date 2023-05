Pedullà: “Giuntoli alla Juve, i bianconeri hanno preso il numero di targa”

Alfredo Pedullà dà le ultime notizie su Cristiano Giuntoli alla Juve, il direttore sportivo ha un contratto con il Napoli fino al 2024.

Il futuro di Cristiano Giuntoli sembra oramai deciso, il direttore sportivo del Napoli verso la Juventus. Le notizie su Cristiano Giuntoli vengono date da Alfredo Pedullà che a SportItalia dice: “Avevamo parlato di questa possibilità già sei mesi fa. In quel periodo nessuno ci ha creduto, negli ultimi giorni, invece, anche alcuni che nemmeno prendevano in considerazione l’ipotesi, hanno detto che la trattativa andrà in porto“.

Poi Pedullà ha aggiunto: “La Juve ha continuato a seguire Giuntoli, ha memorizzato il numero di targa: da settembre a dicembre 2022 per ribadire il desiderio di assicurarsi l’uomo mercato di una prevedibile rifondazione. La primavera é servita per rilanciare, la Juve non lo ha perso d’occhio pur consapevole che sarebbe stato impossibile entrare nella fase operativa“.

Juve su Giuntoli: tutte le notizie di Pedullà

Secondo quanto riferisce il giornalista Giuntoli durante la stagione ha pensato allo scudetto ed alla grande volata in Champions League. Ma ci sono “cose che fermentano un po’ per volte, senza fretta, con il giusto rispetto. E tenendo conto di un contratto, in scadenza tra poco più di un anno, ma sapendo anche che il lungo corteggiamento sta facendo breccia. La Juve ha sempre tenuto Giuntoli in cima alla lista, mettendo in secondo piano gli altri candidati. Ora deve soltanto aspettare – con grande fiducia – il via libera“.