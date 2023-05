Claudio Pea: “Giuntoli alla Juventus? Ho una notizia bomba”

Cristiano Giuntoli potrebbe essere il nuovo ds della Juventus. Claudio Pea, noto giornalista, ha condiviso lo scoop su Radio Amore Campania.

Claudio Pea, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Amore Campania per fare il punto sulla Juventus. Claudio Pea, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione “I Tirapietre” condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho avuto due importanti notizie qualche giorno fa, la prima riguarda Andrea Agnelli, l’ormai ex presidente della Juventus, che non ha invitato al suo matrimonio John Elkann. Quest’ultimo, come dico da tempo, non stima per niente suo cugino. Quindi da questo punto di vista siamo messi male”.

“La seconda – ha aggiunto Pea – riguarda quel che dissi alla vostra radio almeno 8 mesi fa, ovvero l’idea della Juventus di prendere Cristiano Giuntoli. Se quest’ultimo rinuncia alla buonuscita del Napoli, potrebbe approdare a breve in bianconero. E questa è la grande notizia.

Per me Giuntoli, doveva arrivare a Torino già anni fa. Lui è nato a Firenze, città della Fiorentina, squadra ostile ai colori della Vecchia Signora, ma poco importa (ride, ndr). Vedremo, sarebbe il primo grande acquisto della Juve dopo tanto tempo. L’altro nome, che propongo da tempo, è Sartori, che tanto bene ha fatto al Chievo, all’Atalanta – portata 3 volte in Champions – e al Bologna“.