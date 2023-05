Capello: “Osimhen e Haaland hanno una cosa in comune”

Fabio Capello analizza Haaland e Osimhen, i due bomber di Manchester City e Napoli: la loro determinazione al gol e la capacità di influenzare la vittoria.

Nel commentare l’atteso prepartita della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, l’ex allenatore di calcio Fabio Capello ha condiviso la sua prospettiva sulle qualità dei giocatori chiave delle due squadre. In particolare, ha evidenziato l’attaccante Erling Haaland e il suo approccio determinato al gioco, sottolineando la sua mancanza di pressione e la sete di gol che lo contraddistingue. Capello ha anche sorpreso con un confronto tra Haaland e un altro talentuoso attaccante, Victor Osimhen, entrambi descritti come giocatori che vivono per il gol e trasmettono una determinazione vincente ai propri compagni di squadra.

Capello: paragone tra Haaland e Osimhen

L’ex allenatore durante il commento mette a confronto il bomber del Manchester City con quello del Napoli e dice: “Haaland vive per il gol, come Osimhen, vivono per questo. Lottano, vogliono vincere, aiutano i compagni e trasmettono questa determinazione che ti fa vincere le partite”.

Secondo Capello, la mentalità di Haaland e Osimhen rappresenta un elemento chiave per vincere le partite. La loro determinazione e la voglia di successo sono contagiose per i compagni di squadra, creando un ambiente di positività e ambizione. Questo atteggiamento può fare la differenza nelle partite di alta intensità come la semifinale di Champions League, in cui ogni dettaglio conta e la mentalità vincente può influire sull’esito finale.