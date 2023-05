Tifosi Juve: “Napoli, lo scudetto di cartone è servito…”

Il Napoli vince lo scudetto, il terzo della sua gloriosa storia, ma i tifosi della Juventus contestano la vittoria partenopea.

C’è chi non riesce proprio a farsi una ragione che a Napoli si possa vincere. Fino a quando il club è rimasto tra le grande, ma senza mai riuscire a raggiungere l’obiettivo, andava bene a tutti. Ora invece il Napoli ha riportato il titolo al di sotto del confine lombardo e piemontese, come non succedeva dallo scudetto della Roma del 2000/2001.

Il Napoli ha dominato il campionato fin dalla prima partita, tanto che in città è stata battuta anche la scaramanzia. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno avuto anche 22 punti di vantaggio sulle avversarie, giusto per dare il senso del dominio assoluto della squadra partenopea.

Tifosi Juventus attaccano il Napoli

“Avete vinto lo scudetto di cartone, tra l’altro solo il terzo” è questo il senso comune che viene espresso oramai da tempo sui social. Secondo i tifosi bianconeri il Napoli è riuscito “a vincere lo scudetto solo perché la Juve era penalizzata e distratta mentalmente, altrimenti non avrebbe mai lasciato vincere i partenopei“.

C’è chi addirittura contesta che il Napoli ha “avuto troppi episodi arbitrali a favore. Basta guardare i due rigori concessi contro la Fiorentina (tra l’altro netti ndr)” che invece i tifosi della Juve ritengono praticamente regalati.

Qualcuno stava aspettando la festa scudetto per recriminare anche su quella, ed invece anche in questo caso i tifosi del Napoli e la squadra ha dato una lezione a tutta Italia.