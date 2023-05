GDS – Napoli doppio colpo dall’Empoli, arriva anche il portiere Vicario

Il Napoli e l’Empoli studiano il doppio colpo di calciomercato: sia a livello di giocatori che dirigenziale con Vicario e Accardi.

In casa Napoli ci sono profonde riflessioni in corso, gli azzurri devono programmare la prossima stagione. Una stagione che deve essere quella della ulteriore conferma. Vincere e ripetersi non è facile, ma è chiaro che bisogna quantomeno provarci, indossando la maglia con lo scudetto indossato con tanta fatica.

Vicario e Accardi al Napoli

Empoli è sempre stata fucina di grandi talenti e di grandi scoperte, sotto ogni punto di vista. Il Napoli ha pescato a piene mani, sia a livello di calciatori, che a livello di staff tecnico. Zielinski e Mario Rui, solo per citarne un paio, ma anche Sarri sono di scuola empolese.

Ora De Laurentiis medita al doppio colpo di calciomercato e vuole portare a Napoli, il portiere Vicario ed il direttore sportivo Accardi. Ecco quanto scrive Gazzetta: “E uno degli ultimi gioielli portati a Empoli, il portiere Guglielmo Vicario – acquistato dal Cagliari per poco più di otto milioni – oggi è uno dei numeri 1 più in vista e con maggiore mercato. E alla fine Accardi potrebbe portarlo con sé al Napoli. Perché Alex Meret si sta guardando attorno per capire se avrà ancora fiducia in azzurro, dopo una buona stagione, oppure preferirà fare una nuova esperienza. Alla fine Vicario diventerebbe l’ideale sostituto, da un friulano all’altro (entrambi cresciuti nell’Udinese), certo la bottega Empoli rimane cara e si parla di una quotazione di circa 15 milioni, ma alla fine De Laurentiis e Corsi hanno sempre concluso ottimi affari per entrambi”.