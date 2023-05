IL MATTINO – PSG su Osimhen De Laurentiis fissa il prezzo record: 160 milioni di euro

Il PSG punta Victor Osimhen, il presidente De Laurentiis fissa il prezzo record per l’asta: 160 milioni di euro. Inizia la trattativa?

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante stellare del Napoli, potrebbe essere pronto per un passaggio al Paris Saint-Germain (PSG). Secondo Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fissato il prezzo base per l’asta del giocatore a 160 milioni di euro, cifra mai vista prima nel calcio italiano.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il manager di Osimhen, Calenda, ha trascorso le ultime ore a Parigi, alimentando le voci di una possibile trattativa con il PSG. Il club francese è noto per la sua capacità di attirare talenti di alto livello e potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante stellare, dato l’imminente addio di Messi e Neymar.

Tuttavia, il PSG non è l’unico club interessato a Osimhen. L’ambizioso Newcastle, di proprietà del principe saudita Mohammed bin Salman, sembra essere pronto a fare un’offerta concreta, così come il Manchester United e l’Everton, che non vedono l’ora di presentare la propria offerta al Napoli.

Osimhen, che si avvia a diventare il capocannoniere della Serie A, potrebbe guadagnare oltre dieci milioni di euro all’anno, più vari bonus, in caso di trasferimento in Premier League o al PSG.

Tuttavia, la decisione finale su un possibile trasferimento sarà complicata. De Laurentiis ha espresso il desiderio di mantenere Osimhen al Napoli, ma ha anche riconosciuto che il club non può competere con le offerte economiche di altri club di alto livello.

Osimhen, che ha ancora due anni di contratto con il Napoli, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo futuro. Questo ha lasciato i tifosi e il club in un limbo di incertezza.

Se Osimhen dovesse essere venduto, il Napoli avrebbe un compito difficile per trovare un sostituto adeguato. Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea, è un nome che piace a De Laurentiis, ma l’infortunio che ha subito a dicembre rende la situazione incerta.

In ogni caso, il Napoli si prepara per un’estate di grandi cambiamenti. Dopo aver venduto Cavani nel 2013 e Higuain nel 2016, il club è pronto a fare un altro passo audace per rimanere competitivo. La possibile vendita di Osimhen potrebbe innescare un effetto domino nel mercato dei trasferimenti, ma De Laurentiis è determinato a mantenere il club al vertice del calcio italiano.