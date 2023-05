Bosco: “Nuovo ds Napoli? Suggerisco due nomi clamorosi a De Laurentiis”

Bosco svela due nomi clamorosi che possono sostituire Cristiano Giuntoli al Napoli: sarà solo una coincidenza?.

Stando alle ultime voci che rimbombano nell’ambiente partenopeo, sembra che Cristiano Giuntoli ritenga concluso il suo ciclo al Napoli, con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis che avrebbe già scelto il suo sostituto. Il club partenopeo, recentemente proclamatosi Campione d’Italia, potrebbe dire addio al suo direttore sportivo, all’opera nel club azzurro dall’estate del 2015. Christian Bosco, noto esperto di calciomercato, ha dedicato un’analisi al possibile futuro direttore Sportivo del Napoli.

FUTURO DS DEL NAPOLI: BOSCO SVELA DUE NOMI CLAMOROSI AL POSTO DI GIUNTOLI

Durante un’intervista rilasciata al canale televisivo Canale Otto, Bosco ha espresso alcune considerazioni partendo dalla celebrazione dello Scudetto post Napoli-Fiorentina con annessa una successiva brutta notizia: “La celebrazione del Napoli dopo la vittoria contro la Fiorentina è stata entusiasmante. Purtroppo, però, è arrivata anche una brutta notizia. Mi riferisco, naturalmente, a Cristiano Giuntoli, il Direttore Sportivo che ha chiaramente indicato di non avere intenzione di continuare la sua avventura nella città partenopea, e ciò mi dispiace enormemente”.

Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a lasciare il Napoli, mentre il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto: Pietro Accardi dell’Empoli, un nome che non entusiasma affatto Bosco.

“Si è parlato di Accardi dell’Empoli come possibile candidato, ma personalmente non mi entusiasma. È un dirigente che non ha esperienza nelle grandi piazze e temo che possa incontrare difficoltà. Vorrei proporre due nomi clamorosi ad Aurelio De Laurentiis. Il primo è Tare della Lazio. Il secondo è Walter Sabatini. È interessante notare che quest’ultimo, nelle ultime settimane, ha rilasciato numerose interviste elogiando il Napoli e Giuntoli. Sarà solo una coincidenza?”, ha aggiunto Bosco nel corso della sua analisi.