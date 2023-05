Ulivieri: “Scudetto Napoli va ridimensionato, vi spiego…”

Renzo Ulivieri commenta lo scudetto vinto dal Napoli, gli azzurri hanno vinto il titolo in Serie A 33 anni dopo l’ultima volta.

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione ‘1 Football Club’, per parlare dello scudetto del Napoli. Ecco le sue parole: “Scudetto giusto merito per questo Napoli? Sono contento per la squadra azzurra, ma credo che l’impresa vada ridimensionata, se la si vuole vedere dal giusto punto di vista. L’annata del Napoli ha visto la fortuna giocare un ruolo determinante, più fortunati di così non si poteva essere“.

Poi ha aggiunto: “La fortuna di indovinare tutti i calciatori della rosa, di continuare con Spalletti che ha dimostrato per l’ennesima volta di essere grande allenatore e di avere un grande pubblico. La fortuna anche di giovare di una grande società. Scudetto meritato, naturalmente, perché la fortuna aiuta gli audaci”.