Scudetto Napoli, vendite record del Corriere! Zazzaroni: “Sapete quante copie abbiamo venduto?”

Napoli campione: il successo del Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni e le vendite record dopo lo Scudetto.

Il Napoli si è finalmente incoronato come Campione d’Italia cucendosi lo Scudetto sul petto sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena nella sfida di giovedì scorso.

Durante una puntata de Il Bello del Calcio su Televomero, a commentare la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli è intervenuto anche Ivan Zazzaroni. La squadra ha conquistato il terzo titolo della sua storia dopo aver dominato il campionato, diventando così il quarto club meridionale a vincere il tricolore (un titolo se l’è aggiudicato anche il Cagliari). A beneficiare del successo degli azzurri è stato anche il Corriere dello Sport, un giornale notoriamente vicino alle squadre romane e partenopee.

SCUDETTO NAPOLI: ZAZZARONI SVELA ALCUNI DATI SULLE VENDITE DEL CORRIERE DOPO IL TRIONFO DEGLI AZZURRI

Durante il programma televisivo, Ivan Zazzaroni ha svelato alcuni dati sulle vendite del giornale dopo il trionfo del Napoli: “Sapete quante copie abbiamo venduto dopo che il Napoli si è laureato Campione d’Italia? Ben duecentomila in tutta Italia, di cui 120mila solo a Napoli. Ancora oggi, riceviamo numerose richieste per ottenere quel numero, circa quindicimila. Sono estremamente felice perché ho instaurato legami professionali con la città di Napoli da moltissimi anni. Non ho un rapporto simile nemmeno con Bologna, la mia città natale”, ha aggiunto Zazzaroni.

Il trionfo del Napoli ha dunque portato a un notevole incremento delle vendite per il Corriere dello Sport, dimostrando l’entusiasmo dei tifosi napoletani per questa storica vittoria.