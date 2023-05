Un tifoso del Napoli s’imbuca nello spogliatoio durante la festa Scudetto, ma viene ‘sgamato’ da Rrahmani: “Chi c**z è chist?” – VIDEO

Lo speaker Gianni Simioli ha intervistato il tifoso del Napoli che è riuscito a intrufolarsi negli spogliatoi durante la festa Scudetto alla Dacia Arena.

Scudetto Napoli tifoso – Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della storia partenopea sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena, una gara non proprio ‘facile’ per gli azzurri che si sono trovati subito la strada in salita per il vantaggio iniziale targato Lovric. A far esplodere la festa è stato Victor Osimhen con un piazzato di destro che ha difatti consegnato lo Scudetto al Napoli. Durante quella giornata è successo dell’incredibile, un tifoso partenopeo è riuscito addirittura a intrufolarsi negli spogliatoi con tutti i giocatori del Napoli.

FESTA SCUDETTO NAPOLI: UN TIFOSO S’IMBUCA NEGLI SPOGLIATOI, MA VIENE SORPRESO DA RRAHMANI

Durante una recente trasmissione radiofonica condotta da Gianni Simioli, è stato intervistato il tifoso del Napoli che è riuscito nell’impresa di introdursi negli spogliatoi della Dacia Arena dopo la partita contro l’Udinese. Le sue parole hanno suscitato grande curiosità e scalpore tra i tifosi.

Il tifoso, intervenendo ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Radiazza”, ha raccontato l’incredibile esperienza vissuta: “È stato incredibile, mi sono destreggiato tra la folla e sono riuscito ad arrivare negli spogliatoi prima dell’arrivo dei calciatori. Uno per uno sono entrati. Lobotka era quasi nudo e mi ha dato una bandiera. Poi sono arrivati Kim, Kvaratskhelia e gli altri”.

Il tifoso ha continuato descrivendo la situazione all’interno degli spogliatoi: “In tanti mi guardavano senza capire chi fossi, mi hanno dato pantaloncini e magliette che ho nascosto nei pantaloni. Mi sentivo come un bambino al Luna Park che non sa da dove iniziare. Nessuno mi ha detto che non potevo entrare”, ha concluso.

Gianni Simioli ha commentato l’episodio: “Ci sono persone che ora si chiedono se il tifoso incorrerà nel Daspo, ma per favore, non scherziamo: ha fatto qualcosa che molti sognano di fare”.

Dopo aver raccolto magliette, bandiere e sciarpe come trofei, il tifoso è stato scoperto da Rrahmani, il quale, festeggiando, ha esclamato: “Chi c**zo è questo?”.

Un serata che questo tifoso, di nome Salvatore, ricorderà per tutta la vita.

