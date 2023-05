Napoli in cerca di nuovi talenti: 7 giocatori nel mirino, Adama Traore tra i nomi in lista

Il Napoli ha messo nel mirino sette promettenti giocatori in vista della prossima stagione. Tra questi, spunta il nome di Adama Traore.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha da poco festeggiato la conquista del terzo scudetto della sua storia, ma non si riposa sugli allori. Nonostante una stagione di successi, il club partenopeo non smette di pensare al futuro. Al centro dell’attenzione ci sono sette promettenti giocatori, tra cui Adama Traore, che potrebbero rafforzare la squadra nella prossima stagione.

Guidati dall’esperto Luciano Spalletti, gli azzurri hanno dominato l’ultima stagione di calcio, sfiorando le semifinali della Champions League. Tuttavia, il club sa che non può permettersi di riposare sugli allori. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha già messo nel mirino diversi giocatori in vista della prossima stagione.

Il Napoli su Adama Traore

Scalvini, Hojlund, Beto, Adama Traore, Yeremi Pino, Gabri Veiga e il giovane Samardzic sono i nomi che circolano come possibili rinforzi. Questi calciatori rappresentano non solo un’opportunità di rafforzare la squadra, ma anche di guardare al futuro con un occhio alle prospettive di lungo termine.

Tuttavia, il Napoli non è solo alla ricerca di nuovi talenti. Il club è determinato a mantenere le sue stelle più luminose, tra cui Kvaratskhelia, che è pronto a prolungare il suo contratto fino al 2028, e Osimhen, attaccante di punta ambito dai club di tutta Europa.

Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha dichiarato di essere pronto a resistere alle avances di altri club per i suoi migliori giocatori. Tuttavia, ci sono dubbi su Kim, difensore chiave del club e obiettivo dichiarato del Manchester United.

Il Napoli dimostra ancora una volta la sua ambizione e la sua determinazione a rimanere tra le squadre di punta del calcio italiano e internazionale. L’attenzione del club verso giovani talenti e la sua determinazione a mantenere i suoi giocatori chiave mostrano una visione strategica chiara e un impegno a costruire un futuro di successo.